Аномальные морозы: как будут учиться школьники Самарской области

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В Самарской области началось резкое похолодание. В ночные часы на отдельных территориях столбик термометра опуститься до -28°C. Родители школьников стали вспоминать нормативы температур, при которых отменяют занятия.

Значительное похолодание началось в ночь на среду 22 декабря. По предупреждению ГУ МЧС России по Самарской области, сильные морозы продержаться двое суток. Из-за чего сохраняется угроза обморожения и прочих неприятных последствий от резкого похолодания. При этом в учебных заведениях занятия не отменяются. Но в случае дальнейшего падения температуры родители могут не пускать детей в школу, а директора вправе принять решения об отмене очных уроков, пишет ГТРК Самара.

По правилам действующим в пандемию из-за морозов совсем уроки не отменяются, а переходят в дистанционный режим. При этом учителя должны принимать тех детей, которые несмотря на морозы дошли до школы. По прогнозам синоптиков в скором времени в Самарской области возможны морозы до -30 градусов.

Для школьников разного возраста установлены свои нормативы, согласно которым можно официально пропускать поход в классы.