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Александр Сергеев, Президент РАН, принял участие в онлайн-конференции НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - первому НОЦ, которому Александр Михайлович дал свои комментарии по программе деятельности. Они были особенно ценны в преддверии стратегической сессии, которая пройдет в Самаре во второй половине апреля.

Разговор шёл о науке и бизнесе, высоких технологиях и образовании, региональных властях и молодёжной политике.

Александр Михайлович отметил:

Основной источник финансирования российской науки сегодня – бюджет. Частный бизнес вкладывается в развитие современных технологий лишь на одну треть. И задача нашего НОЦ – перевернуть эту схему, чтобы основная поддержка шла именно от частников. Бизнес должен понять: наука – это выгодно и перспективно.

НОЦ «Инженерия будущего» должен ещё активней работать по своим ключевым направлениям – аэрокос, водородное топливо, умное агро – причём на федеральном уровне.

Название «Инженерия будущего» в полной мере соответствует нашей целеустремленности и результативности, и мы вполне обоснованно взяли такое амбициозное название. Александр Михайлович пообещал нашему НОЦ всестороннюю поддержку и пригласил на встречу в стенах РАН. А также заявил, что наш потенциал и наша молодежь нужны Российской академии наук.

Мы рады приглашению и с большой радостью ждем Александра Михайловича в Самаре на форуме «Юный инженер»!