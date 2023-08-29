Акцент на факты

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Новый учебник по истории для 10-х и 11-х классов еще только будет использоваться в школах с 1 сентября, но он уже вызвал бурную реакцию в обществе.

Учителя-историки рады тому, что информация в учебнике значительно расширена, что есть ссылки на дополнительные материалы и приложены документы, однако есть и резкая критика, утверждающая, что учебник политизирован.

Разберемся подробнее, опираясь на экспертное мнение самарских учителей и одного из авторов единого госучебника, Юрия Никифорова.

Как рассказала учитель истории и обществознания МБОУ СОШ «Дневной пансион-84» Самары Алла Романова, новый учебник состоит из 4-х частей и включает в себя «Историю России» и «Всеобщую историю», при этом существенным преимуществом данного учебника является синхронизация истории России и всемирной истории. Алла Романова уверена, что это крайне важно для формирования у выпускников целостной исторической картины мира. В предыдущих версиях учебника информация подавалась фрагментарно и донести общую картину до учеников было сложно и самим учителям.

Педагог отметила положительный момент, что в новом учебнике больше материала посвящено странам Азии, Африки и Латинской Америки. Это также добавляет в общую картину отсутствующие прежде элементы и убирает значительный крен в пользу истории Европы, который существовал раньше. Алла Романова рассказала, что в 2024 году появится и новый учебник истории для 5-9-х классов, т.е. целостное восприятие будет формировать полный школьный курс истории.

Критика в адрес учебника носит скорее эмоциональный, чем фактологический характер, - отмечает член Научного совета РВИО и авторского коллектива единого госучебника по истории Юрий Никифоров. При этом в качестве претензии к учебному пособию выдвигается отсутствие «правильных» с точки зрения критиков оценок и беспокойство о том, что из фактов старшеклассники сами не смогут сделать объективных выводов. Мнение учителей прямо противоположное - учебник нейтрален и предоставляет только констатацию фактов, и это его важнейшее достоинство. Это позволяет научить ребят думать самим, анализировать информацию и приходить к собственным, а не навязанным выводам.

При этом большим подспорьем является обширная база дополнительных материалов и использование современных технологий. У учебника есть электронная версия, в нем содержатся QR-коды, ведущие на архивы, документы, сайты музеев и органов власти, фильмы, книги. Такой учебник можно использовать всей семьей для более глубокого погружения в тему.

Факты – вещь упрямая, именно на это сделали расчет составители единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, но это не устраивает западноориентированных критикантов, которые сетуют не на ошибки в подаче материала, а на формирование «единомыслия», - уверен Никифоров. Они возмущены, что школьники получат цельное и разностороннее историческое образование, опираясь на достоверную фактологию. Более подробно ознакомиться с нападками на учебник и ответами Юрия Никифорова можно здесь: https://histrf.ru/read/articles/ne-chital-no-osuzhdayu . С началом учебного года старшеклассники и их родителе смогут составить собственное непредвзятое мнение.

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