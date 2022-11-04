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Активность младшеклассников из Самары в соцсетях родители стали контролировать серьезнее

4 ноября 2022 10:08
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Активность младшеклассников из Самары в соцсетях родители стали контролировать серьезнее

Родители самарских младшеклассников по сравнению с прошлым годом стали чаще отслеживать время, проведенное детьми в соцсетях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли представители экономически активного населения из города, в т. ч. родители детей 7—17 лет.

Нужно ли несовершеннолетним общение в социальных сетях? Практически каждый пятый самарец уверен, что нет (19%). Каждый четвертый считает, что заводить аккаунты можно только подросткам старше 13 лет. Еще 15% предлагает предоставлять такую возможность только для возрастной категории «16+».

За более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказываются чаще мужчин, а самарцы старше 45 лет — чаще молодежи.

Как же обстоит дело в реальности, SuperJob узнал у родителей детей различных возрастных групп. Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов у детей в соцсетях подтвердили только 22%, причем большинство матерей и отцов полностью контролирует активность чад в сети. Среди родителей детей 10—12 лет каждый второй рассказал о том, что его ребенок зарегистрирован в соцсетях. Контролирующих родителей в 2,5 раза больше, чем неконтролирующих. Среди матерей и отцов подростков 13—15 лет о наличии аккаунтов у детей знают 3 из 4, контролирующих соцсети в 1,5 раза больше, чем неконтролирующих. И обратное соотношение среди родителей юношей и девушек 16—17 лет: среди них в 1,5 раза больше тех, кто не следит за детьми в соцсетях.

Матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7—9 лет еще строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением: «В интернете много негативной информации, действующей на психику ребенка».

Время проведения: 7—14 октября 2022 года

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