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Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной

2 июня 2021 13:27
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Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной

Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

При этом ведомство будет контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется, уточнила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

По ее словам, если раньше прежде всего оценивалось соответствие образовательных программ федеральным госстандартам, то теперь будет главной оценка качества подготовки обучающихся.

Также при проведении аккредитации предлагается оценивать профессорско-преподавательский состав вуза: квалификацию, стаж работы, наличие ученых степеней и званий. Могут учитываться и такие показатели, как средний балл ЕГЭ поступающих и трудоустройство выпускников, передает Радио Маяк.

Теги: аккредитация вузы Рособрнадзор

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