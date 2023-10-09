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Абсолютное большинство россиян не против, если учитель ведет аккаунт в соцсетях

9 октября 2023 10:44
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Абсолютное большинство россиян не против, если учитель ведет аккаунт в соцсетях

Профессия педагога оказывает большое влияние на его личность и образ жизни и обязывает к определенному поведению. В том числе и в жизни онлайн.

Многие учителя ведут свои соцсети. И 92% родителей не против этого, а 40% считают, что учителю можно вести свои странички без ограничения доступа. При этом 52% россиян все-таки считают, что доступ к аккаунтам педагогов должен быть ограничен.
Такие данные озвучивает агентство «Вебер». Это проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Исследование проводилось 23-24 августа 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет.


Опрос затронул и тему образа учителя не только на своей странице в сети, но и офлайн – как должен выглядеть педагог в школе.  Большинство - 84% опрошенных - считают, что учителю необходимо строго соблюдать правила внешнего вида. При этом гораздо чаще соблюдение дресс-кода от учителя требуют женщины, а не мужчины. 


От идеального образа учителя родители ожидают строгий внешний вид (21%), деловой, классический, офисный стиль (20%), костюм, платье, юбку, блузку, туфли (13%), аккуратность, опрятность (13%), стильную одежду, следование моде (11%). Также опрошенные желают видеть педагога с аккуратной прической, умеренным макияжем, без большого количества украшений. 
Лишь 5% ответили, что внешний вид учителя – это его личное дело, главное, чтобы он давал детям хорошие знания. Еще 3% считают, что учителя должны одеваться современно и носить одежду стиля casual.
 

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