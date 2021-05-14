Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы

46

Абитуриенты в России начиная с 2021 года смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что ранее абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов. Таким образом, по словам министра, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил Фальков, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений, передает Радио Маяк.

"Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже их разделят на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", – пояснил он.

Фото: Pixabay.com