Я нашел ошибку
Главные новости:
Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы
Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы
За несколько лет от укусов бездомных собак в городе погибли три женщины.
Председателю комитета по ЖКХ Брянской горадминистрации вынесли приговор по делу о гибели трех женщин
При этом он допустил, что сами кибервзломщики могут находиться на территории РФ.
Байден не считает, что российское правительство стоит за атаками хакеров на Colonial Pipeline
Местные жители обратили внимание на ребенка, находящегося на улице без присмотра взрослых.
Малыш самовольно ушел из частного детского сада в Москве
Его подозревают в даче взятки в 7 млн рублей.
В Шереметьево задержан бывший вице-губернатора Мордовии Алексей Меркушкин
Центр предназначен для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Самарской области.
В Самаре открыт новый региональный аккредитационно-симуляционный центр
В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира.
Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров БК «Самара» с успешным завершением сезона
Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Власти США продолжают считать "Северный поток - 2" "плохим проектом"
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.32
EUR 89.93
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы

14 мая 2021 09:07
46
Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы

Абитуриенты в России начиная с 2021 года смогут подавать до десяти заявлений в пяти разных университетах страны.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что ранее абитуриенты имели право подавать заявления на поступление по трем специальностям и направлениям не более чем в пять вузов. Таким образом, по словам министра, "расширяется не только доступность высшего образования, но и пространство выбора". Кроме того, отметил Фальков, если раньше на каждую специальность или направление в университете был отдельный конкурс, то начиная с этого года у вузов есть возможность проводить общий конкурс на несколько родственных направлений, передает Радио Маяк.

"Тогда на обучение абитуриентов зачислят по общему списку, а уже затем, чуть позже их разделят на конкретные направления и профили, в том числе с учетом их желания", – пояснил он.

Фото: Pixabay.com

Теги: абитуриенты вузы образование

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Инновации приходят в вузы Самарской области
29 апреля 2021, 12:34
Инновации приходят в вузы Самарской области
ГАУ «Центр кластерных инициатив Самарской области» и Самарскй государственный экономический университет будут сотрудничать. Образование
554
Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19
28 апреля 2021, 10:18
Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19
Глава ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил принимать в высшие учебные заведения только тех, кто вакцинировался от коронавируса. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
580
В центре внимания
В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира.
13 мая 2021  21:34
Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров БК «Самара» с успешным завершением сезона
Спорт
263
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
13 мая 2021  10:29
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
Экономика
335
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
1144
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
664
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
626
Весь список