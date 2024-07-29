Абитуриенты подали на Госуслугах свыше 1,6 млн заявлений в более чем тысячу вузов.

Это 60% от общего числа заявлений на поступление. Приём документов на бюджет уже завершился, но ещё можно поступить на платное отделение.
Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались более 600 тыс. человек. Среди поступающих 58% девушек и 42% юношей. В числе самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ.
Какую форму обучения выбирали
Самые популярные направления
Самые популярные вузы
На Госуслугах сейчас размещены предложения почти 9 тыс. работодателей о целевом обучении в вузах. Абитуриенты подали на них уже 150 тыс. заявок. Больше всего на портале предложений об учёбе в медицинских вузах – это обусловлено процентом целевой квоты, который устанавливает Правительство.
Самые популярные вузы по целевому обучению
Самые популярные работодатели
На Госуслугах можно подать заявление в 5 вузов, в каждом из которых можно выбрать до 5 направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».
Сервис Госуслуг разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».