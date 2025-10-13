Я нашел ошибку
Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра
77% самарцев поддерживают предложение дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору

13 октября 2025 09:44
165
77% самарцев поддерживают предложение дать возможность выпускникам пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители старшеклассников и педагоги 10—11 классов.

77% экономически активных самарцев поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Против высказались 13% опрошенных, еще 10% затруднились с ответом: «Для подготовки к ЕГЭ у будущего студента есть как минимум 2 года, поэтому несдача является исключительно его проблемой, тем более, что этот же человек в ближайшем будущем будет одной из миллионов опор страны»; «Я считаю, что самое лучшее для восстановления наших традиций и знаний — это отказаться от ЕГЭ и вернуть методы советского образования».

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу (80 и 74% соответственно). Среди горожан до 35 лет сторонников больше, чем среди тех, кто старше (81%).

Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (68%). 20% педагогов — против, 12% затруднились с оценкой инициативы: «Учить предмет важно на протяжении всех 11 лет обучения в школе. Экзамен рассчитан именно на этот фактор. Тот, кто добросовестно трудится, этот экзамен может сдать с первого раза».

Ожидаемо, что больше всего сторонников нововведения — среди родителей учеников 10—11 классов: за — 90%.
 

Время проведения: 23 сентября — 9 октября 2025 года

