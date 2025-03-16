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59% самарцев поддерживают идею возрождения системы распределения выпускников вузов

16 марта 2025 11:08
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59% самарцев поддерживают идею возрождения системы распределения выпускников вузов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения, в том числе студенты вузов и родители будущих абитуриентов из города.

Большинство самарцев (59%) поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Противников этой практики значительно меньше — всего 15%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди горожан до 35 лет поддержку выразили 53%, а среди граждан старше 45 лет — уже 66%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 66% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников: «Это опыт по профессии». 14% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 43% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 34% респондентов не поддерживают эту идею.

Судя по комментариям, горожане не хотят, чтобы молодежь была на несколько лет «связана» обязательствами с работодателем или государством. Рынок труда в последние несколько лет менялся так сильно, что люди поняли, насколько важно в современном мире быть адаптивным и способным быстро сменить компанию или переквалифицироваться.

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