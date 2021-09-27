5 вузов-участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» вошли в число университетов страны, которые получат грант по программе Приоритет 2030»

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Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации озвучила результаты по отбору высших учебных заведений в программу «Приоритет 2030».

5 вузов-участников научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» вошли в число 106 университетов страны, которые станут флагманами развития образования, науки, технологий и инноваций:

- Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,

- Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,

- Тольяттинский государственный университет,

- Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва;

- Ульяновский государственный университет.

Также по результатам оценки программ развития университетов, отобранных для получения базовой части гранта по программе «Приоритет 2030», члены Совета определят количество номинантов и вузы, прошедшие отбор, для предоставления специальной части гранта.

Специальный грант университеты смогут направить на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, в том числе и на наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок, а также на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.