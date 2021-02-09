30 тысяч девятиклассников Самарской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку

26

10 февраля 2021 года в России состоится итоговое собеседование по русскому языку, в нем примут участие 1 млн. 431 тыс. девятиклассников. В Самарской области заявления на участие подали 30052 учащихся, из них 2031 участник — с ограниченными возможностями здоровья.

Итоговое собеседование в обязательном порядке проводится для девятиклассников третий год подряд, его успешная сдача — необходимое условие допуска школьников к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

В 2021 году итоговое собеседование проводится как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение принимали региональные органы исполнительной власти в зависимости от эпидемиологической обстановки. В 70% регионов (в том числе, в Самарской области) собеседование пройдет в традиционном очном формате, в остальных – в комбинированном, с использованием как очной, так и дистанционной формы.

Во всех пунктах проведения итогового собеседования Самарской области будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому ребенку отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

«Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет» или не пришедших на очное собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни сдачи – 10 марта и 17 мая 2021 года», — рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Информацию о результатах итогового собеседования участники смогут получить 24 февраля в образовательной организации, в которой они подавали заявление на участие в итоговом собеседовании, передает пресс-служба минобразования и науки СО.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости