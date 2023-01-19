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3 учащихся из Самарской области вошли в число лидеров первого соревновательного этапа «Школьной Лиги Лекторов» Российского общества «Знание»

19 января 2023 12:46
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3 учащихся из Самарской области вошли в число лидеров первого соревновательного этапа «Школьной Лиги Лекторов» Российского общества «Знание»

Завершился дистанционный этап всероссийского конкурса для юных просветителей «Школьная Лига Лекторов» Общества «Знание». По итогам этого тура определены 400 лидеров, и в их числе 3 участника из Самарской области. Юношам и девушкам, уже доказавшим свои умения мастерски и креативно раскрыть тему в формате видеолекций, теперь предстоит сразиться с участниками из других регионов страны в рамках онлайн-этапа. 

Первый всероссийский конкурс юных просветителей стартовал осенью 2022 года. Заявки на участие в нем подали 5003 ученика общеобразовательных школ и ссузов из 83 регионов страны, и самыми активными стали ребята из Москвы, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

На дистанционном этапе, который продлился более двух месяцев — с 24 октября по 30 декабря, перед юными просветителями стояла задача представить 15-минутные видеолекции. Работы конкурсантов оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли государственные деятели, представители общественных объединений и образовательных организаций, ученые и исследователи, партнеры Российского общества «Знание».

Жюри оценивало каждое выступление по шкале от 1 до 10 баллов. Критериями оценки экспертов были уровень знаний по теме, которую освещает юный лектор, актуальность темы, креативность в преподнесении материала, а также общая культура лектора.

По итогам интеллектуального состязания в следующий этап прошли 70 конкурсантов из Приволжского федерального округа: 10 ребят из Саратовской области, 9 из Республики Марий Эл, по 7 из Республики Башкортостан и Республики Татарстан, по 6 из Нижегородской области и Пермского края, по 5 финалистов из Чувашской Республики и Ульяновской области, по 4 юных лектора из Удмуртской Республики и Оренбургской области, 3 школьника из Самарской области и по два участника из Республики Мордовия и Кировской области.  

«Я решил попробовать свои силы в «Школьной Лиге Лекторов». Мне было интересно понять, что я знаю и что готов рассказать, чем готов поделиться, — говорит участник конкурса, 17-летний школьник Артем Климков из г. Ельца. — Для участия в дистанционном этапе я выбрал тему «Почему Станиславский не выходит из моды». С самого маленького возраста мне интересно изучать театр, театральные традиции нашей страны, мне важно понять, как театр смог прийти к той точке, в которой он сейчас находится. И именно Константин Станиславский — основоположник всего того, что мы сейчас называем русским театром. Пожалуй, самым сложным, но важным для меня стало преподнести материал так, чтобы эта тема была интересна не только мне, но и многим другим, чтобы зрители сами захотели углубиться в изучение театра и жизни, творчества Станиславского».

Участники конкурса могли выбрать любое из восьми направлений: социально-гуманитарные науки, естественные науки, бизнес и карьера, наука и технологии, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность.

Самым популярным направлением стали социально-гуманитарные науки, а именно: история, литература, политология, право и юриспруденция, психология, риторика, социология, философия, филология. При этом больше всего видеолекций было на тему истории.

Темы выступлений ребят были самыми разными. Участники рассказывали об алгоритме проведения сердечно-легочной реанимации, ориентировании в дикой природе, роли общественных объединений в жизни человека, особенностях раздельного сбора пластика, изучении архивных документов, работе с лазерным станком, животных в космосе, российских исследованиях Венеры, влиянии эпидемий на исторические события и многом-многом другом.

17-летний участник «Школьной Лиги Лекторов», старшеклассник Кирилл Голомозюк из Нижнего Новгорода подготовил для дистанционного этапа выступление на тему «Правда в философии, жизни, праве на примере конфликта Сатина, Бубнова и Луки в пьесе М. Горького «На дне». По его словам, философский аспект этого произведения очень интересен — на уроках литературы Кирилл, его одноклассники и учитель много рассуждали о правде, что ей называть, какой она может быть. Кроме того, для конкурсанта было важным связать тему правды и права, отразить смысл правды в обыденной жизни.

Теперь 400 лидерам дистанционного этапа предстоит в онлайн-формате в период с 16 по 29 января стать участниками мастер-класса от победителей «Лиги Лекторов» в рамках проекта «Академия Знания». И уже после этого их ждет следующая ступень конкурса — онлайн-этап. Юноши и девушки выступят с лекциями в прямом эфире на платформе Российского общества «Знание» и его официальных страницах в социальных сетях перед широкой аудиторией зрителей. Победителями этого этапа станут 100 участников, которые пройдут в полуфинал.

В рамках полуфинала «Школьной Лиги Лекторов» участники выступят с очными лекциями перед открытой аудиторией на площадках в своих федеральных округах. И если на дистанционном и онлайн-этапах выступления юных просветителей оценивает Экспертный совет, то в полуфинале — аудитория слушателей. По итогам полуфинала будут выбраны 50 сильнейших конкурсантов, которые сразятся в финале в Москве. Финалисты будут выступать очно с лекциями на крупных площадках столицы. По итогам первого сезона интеллектуального состязания будут определены 20 победителей, которых Общество «Знание» наградит ценными призами и поездками по уникальным местам страны в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

«Школьная Лига Лекторов» — новое направление запущенного в 2021 году масштабного конкурса для просветителей «Лига Лекторов», в рамках которого тысячи россиян соревнуются в публичных выступлениях. Первый сезон конкурса проходил с сентября по декабрь 2021 года, для участия в нем было подано 2553 заявки от жителей 350 городов страны. Второй сезон стартовал в январе 2021-го и завершился в июне 2022-го, а количество заявок для участия выросло до 5036 из 370 городов. В сентябре 2022-го стартовал третий сезон конкурса, на который поступило рекордное число заявок — 9174 из 88 регионов страны.

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