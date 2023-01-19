3 учащихся из Самарской области вошли в число лидеров первого соревновательного этапа «Школьной Лиги Лекторов» Российского общества «Знание»

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Завершился дистанционный этап всероссийского конкурса для юных просветителей «Школьная Лига Лекторов» Общества «Знание». По итогам этого тура определены 400 лидеров, и в их числе 3 участника из Самарской области. Юношам и девушкам, уже доказавшим свои умения мастерски и креативно раскрыть тему в формате видеолекций, теперь предстоит сразиться с участниками из других регионов страны в рамках онлайн-этапа.

Первый всероссийский конкурс юных просветителей стартовал осенью 2022 года. Заявки на участие в нем подали 5003 ученика общеобразовательных школ и ссузов из 83 регионов страны, и самыми активными стали ребята из Москвы, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

На дистанционном этапе, который продлился более двух месяцев — с 24 октября по 30 декабря, перед юными просветителями стояла задача представить 15-минутные видеолекции. Работы конкурсантов оценивал Экспертный совет, в состав которого вошли государственные деятели, представители общественных объединений и образовательных организаций, ученые и исследователи, партнеры Российского общества «Знание».

Жюри оценивало каждое выступление по шкале от 1 до 10 баллов. Критериями оценки экспертов были уровень знаний по теме, которую освещает юный лектор, актуальность темы, креативность в преподнесении материала, а также общая культура лектора.

По итогам интеллектуального состязания в следующий этап прошли 70 конкурсантов из Приволжского федерального округа: 10 ребят из Саратовской области, 9 из Республики Марий Эл, по 7 из Республики Башкортостан и Республики Татарстан, по 6 из Нижегородской области и Пермского края, по 5 финалистов из Чувашской Республики и Ульяновской области, по 4 юных лектора из Удмуртской Республики и Оренбургской области, 3 школьника из Самарской области и по два участника из Республики Мордовия и Кировской области.

«Я решил попробовать свои силы в «Школьной Лиге Лекторов». Мне было интересно понять, что я знаю и что готов рассказать, чем готов поделиться, — говорит участник конкурса, 17-летний школьник Артем Климков из г. Ельца. — Для участия в дистанционном этапе я выбрал тему «Почему Станиславский не выходит из моды». С самого маленького возраста мне интересно изучать театр, театральные традиции нашей страны, мне важно понять, как театр смог прийти к той точке, в которой он сейчас находится. И именно Константин Станиславский — основоположник всего того, что мы сейчас называем русским театром. Пожалуй, самым сложным, но важным для меня стало преподнести материал так, чтобы эта тема была интересна не только мне, но и многим другим, чтобы зрители сами захотели углубиться в изучение театра и жизни, творчества Станиславского».

Участники конкурса могли выбрать любое из восьми направлений: социально-гуманитарные науки, естественные науки, бизнес и карьера, наука и технологии, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность.

Самым популярным направлением стали социально-гуманитарные науки, а именно: история, литература, политология, право и юриспруденция, психология, риторика, социология, философия, филология. При этом больше всего видеолекций было на тему истории.

Темы выступлений ребят были самыми разными. Участники рассказывали об алгоритме проведения сердечно-легочной реанимации, ориентировании в дикой природе, роли общественных объединений в жизни человека, особенностях раздельного сбора пластика, изучении архивных документов, работе с лазерным станком, животных в космосе, российских исследованиях Венеры, влиянии эпидемий на исторические события и многом-многом другом.

17-летний участник «Школьной Лиги Лекторов», старшеклассник Кирилл Голомозюк из Нижнего Новгорода подготовил для дистанционного этапа выступление на тему «Правда в философии, жизни, праве на примере конфликта Сатина, Бубнова и Луки в пьесе М. Горького «На дне». По его словам, философский аспект этого произведения очень интересен — на уроках литературы Кирилл, его одноклассники и учитель много рассуждали о правде, что ей называть, какой она может быть. Кроме того, для конкурсанта было важным связать тему правды и права, отразить смысл правды в обыденной жизни.

Теперь 400 лидерам дистанционного этапа предстоит в онлайн-формате в период с 16 по 29 января стать участниками мастер-класса от победителей «Лиги Лекторов» в рамках проекта «Академия Знания». И уже после этого их ждет следующая ступень конкурса — онлайн-этап. Юноши и девушки выступят с лекциями в прямом эфире на платформе Российского общества «Знание» и его официальных страницах в социальных сетях перед широкой аудиторией зрителей. Победителями этого этапа станут 100 участников, которые пройдут в полуфинал.

В рамках полуфинала «Школьной Лиги Лекторов» участники выступят с очными лекциями перед открытой аудиторией на площадках в своих федеральных округах. И если на дистанционном и онлайн-этапах выступления юных просветителей оценивает Экспертный совет, то в полуфинале — аудитория слушателей. По итогам полуфинала будут выбраны 50 сильнейших конкурсантов, которые сразятся в финале в Москве. Финалисты будут выступать очно с лекциями на крупных площадках столицы. По итогам первого сезона интеллектуального состязания будут определены 20 победителей, которых Общество «Знание» наградит ценными призами и поездками по уникальным местам страны в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

«Школьная Лига Лекторов» — новое направление запущенного в 2021 году масштабного конкурса для просветителей «Лига Лекторов», в рамках которого тысячи россиян соревнуются в публичных выступлениях. Первый сезон конкурса проходил с сентября по декабрь 2021 года, для участия в нем было подано 2553 заявки от жителей 350 городов страны. Второй сезон стартовал в январе 2021-го и завершился в июне 2022-го, а количество заявок для участия выросло до 5036 из 370 городов. В сентябре 2022-го стартовал третий сезон конкурса, на который поступило рекордное число заявок — 9174 из 88 регионов страны.