3 из 10 учителей в Самаре против отдельного курса экологии в школе

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Большинство жителей Самары поддерживают идею внедрить уроки экологии в школьную программу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе педагоги школ и родители учеников.

В школах Камчатки появились уроки экологии. Советник губернатора Камчатского края предлагает внедрить такой предмет в обязательную образовательную программу школ всех регионов России. Согласно проведенному опросу, 2 из 3 жителей Самары (67%) поддерживают эту идею: «Однозначно да. Нужно прививать детям заботу о природе»; «Чистота — наше будущее!» Против высказались 13% опрошенных, а 20% затруднились с ответом: по их мнению, школьная программа и так перегружена.



За уроки экологии в школах — 7 из 10 горожан в возрасте 35—44 лет. Уровень поддержки инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных.



Среди родителей школьников и будущих первоклашек поддерживают введение уроков по экологии 61%. Каждый пятый родитель (19%) — против, а ещё 20% затрудняются с оценкой инициативы.



Среди учителей положительное отношение к введению новых уроков выразил 65%. Однако 3 из 10 преподавателей выступили против этой идеи, считая, что темы по экологии лучше интегрировать в существующие предметы.



Время проведения: 4—9 августа 2024 года