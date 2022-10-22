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20 педагогов Самарской области принимают участие во II Всероссийском форуме классных руководителей

22 октября 2022 12:35
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20 педагогов Самарской области принимают участие во II Всероссийском форуме классных руководителей

Он начался сегодня в Москве и продлится 2 дня.


Для педагогов со всей России форум стал площадкой открытого диалога и обмена опытом, формирования эффективного профессионального сообщества. Среди участников как молодые, начинающие учителя, так и опытные педагоги.
Это люди, которые закладывают базовые ценности и дают жизненные ориентиры целым поколениям. Сверить часы и убедиться, что они отвечают на современные вызовы, для них особенно важно.
Первый форум показал, что это и территория вдохновения: некоторые педагоги уже создали или начали реализовывать общественно значимые проекты. Результатами и планами они поделятся друг с другом на форуме.
Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом. 
В этом году на участие в форуме было подано 64 тысячи заявок со всей страны. 1300 педагогов прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса. От Самарской области в финал прошли более 20 человек.
Одной из финалистов стала жительница Новокуйбышевска Ксения Инютина. Много лет она посвятила работе с детьми.
«Я стараюсь использовать любую возможность для профессионального роста.  - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Ксения Инютина. - Задания заочного этапа были очень интересными и полезными. Для меня это очень большой опыт, который я смогу использовать в работе. Все участники хорошо подготовлены. Когда узнала, что прошла в финал, очень обрадовалась. В первую очередь жду от форума эмоциональной подзарядки, которой я смогу поделиться со своими коллегами».
Форум будет проходить в офлайн- и онлайн-формате на площадке сообщества ФКР в социальной сети «ВКонтакте». 


 

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