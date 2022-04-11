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2 из 3 самарцев — за отказ от бакалавриата и магистратуры

11 апреля 2022 10:43
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2 из 3 самарцев — за отказ от бакалавриата и магистратуры

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.

Идею Виталия Милонова об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян (66%). Против высказался лишь каждый десятый.

Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно).

Среди опрошенных студентов вузов 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, 29% проголосовали против.

А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство — 93%.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как экономически активные граждане, студенты вузов и родители 11-классников из всех округов страны относятся к подобному предложению.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 381
  • Время проведения: 6—8 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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