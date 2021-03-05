16 вузов РФ вошли в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов QS

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Количество российских вузов, включённых в топ-100 отраслевых и предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), выросло по сравнению с 2020 годом с 13 до 16. Об этом региональный директор QS Сергей Христолюбов сообщил 3 марта в ходе пресс-конференции.

Лидером среди вузов России остаётся Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, попавший в топ-100 двадцати предметных и отраслевых рейтингов.

За МГУ следует НИУ «Высшая школа экономики», этот вуз попал в топ-100 девяти предметных и отраслевых рейтингов. Санкт-Петербургский государственный университет включен в первую сотню четырех предметных и отраслевых рейтингов.

В трёх списках в сотню лидеров попали Уральский федеральный университет, Новосибирский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Рейтинги в компании составляют с учётом четырёх основных индикаторов. Это академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на одну публикацию и индекс Хирша. Всего эксперты оценивали 1452 вуза, включая 40 российских, пишет Регнум.

Фото: Pixabay.com