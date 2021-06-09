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120 экспертов губернии три дня будут проверять экзаменационные работы по математике

9 июня 2021 14:43
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Каждую работу проверяют два эксперта. Если их мнения расходятся (речь идет о выставлении двух баллов и больше), назначается третья проверка.

Во вторник, 8 июня, в самарской школе №12 собрались эксперты региональной предметной комиссии ЕГЭ по математике профильного уровня. В нее вошли свыше 120 учителей и преподавателей вузов, методистов со всей губернии, которые на протяжении трех дней будут работать над проверкой выполненных экзаменационных заданий. 

«Есть задания, предполагающие только краткий ответ. Они оцениваются машиной по принципу «верно-неверно». И есть задания, в которых необходим полный ответ, то есть нужно показать ход решения, потому что итог может быть правильным, а путь к нему – ошибочным. Задания такого типа практикуются для проверки знаний очень давно, они существовали и до ЕГЭ. Именно их (так называемую вторую часть экзаменационных работ) и проверяют члены комиссии», - рассказывает председатель предметной комиссии по математике профильного уровня Сергей Богданов.

Чаще всего труд педагогов-экспертов остается «за кадром», при этом их работа является сложной, ответственной и почетной. «Эксперты проходят тестирование и специальную подготовку. К ним выдвигаются определённые требования, включая стаж и опыт работы в образовательных учреждениях. Сначала мы набираем кандидатов в эксперты, а потом по результатам отбора формируем комиссию», - пояснил Сергей Богданов. 

Каждую работу проверяют два эксперта. Если их мнения расходятся (речь идет о выставлении двух баллов и больше), назначается третья проверка. Такая многоступенчатая система позволяет избежать случайностей и получить максимально объективные результаты ЕГЭ. 

«В 2021 году единый госэкзамен по профильной математике сдавали 8790 человек, при этом большинство вторую часть работы – более сложную по сравнению с первой -  выполняли», - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Профильная математика остается одним из самых востребованных предметов ЕГЭ по выбору уже на протяжении как минимум трех лет: ежегодно его сдают для поступления на естественнонаучные и технические специальности около 9 тысяч одиннадцатиклассников региона.

 

Фото из открытых источников 

 

Теги: проверка экзаменационные работы

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