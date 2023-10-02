12 самарских студентов-политеховцев - финалисты всероссийского урбанистического хакатона

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Сегодня в Доме архитектора стартует самарский этап хакатона “Города”. Этот всероссийский креативный форум даёт возможность молодым специалистам в области архитектуры и урбанистики проявить таланты под руководством лучших архитекторов страны. Самара стала третьим городом после Хабаровска и Владивостока, где проходит очный тур хакатона, а Точка кипения Самарского политеха была выбрана площадкой, на которой со 2 по 6 октября развернутся основные события архитектурного состязания.

- Самара – заключительный город в сезоне очных этапов хакатона “Города” 2023 года, - говорит Софья Цветкова, менеджер отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО "Креативная экономика". - Участники будут разрабатывать проекты благоустройства важных для региона объектов культурного наследия. Определенно, они погрузятся в историко-культурный контекст региона и предложат свежие идеи и смыслы, которые станут толчком для устойчивого развития территорий Самарской области.

Двадцати участникам, разбитым на четыре группы, предстоит командная работа над проектами благоустройства имения Е.В. Новосильцевой в селе Рождествено и территории, прилегающей к молодежному многофункциональному центру в Самаре на проспекте Масленникова, 37, Кульминацией форума станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертами. Организаторы хакатона обещают, что лучший проект будет воплощён в жизнь до 2026 года при поддержке Министерства образования и науки Самарской области.

К слову, в составе команд, работавших на Дальнем Востоке, чьи проекты уже получили признание профессионального сообщества архитекторов, есть студенты нашего факультета архитектуры и дизайна. Речь идёт о Дмитрии Зуйкове и Екатерине Самогоровой, предложивших оригинальное решение благоустройства аллеи Тихоокеанского государственного университета и проект креативного кластера на базе владивостокского Матросского клуба.

В Доме архитектора в рамках хакатона также пройдет цикл открытых лекций. Он начнётся 3 октября с круглого стола "Начало карьеры в регионах. Молодой архитектор: как быть, чтобы не приуныть". 5 октября в 16:00 Павел Мельник, член президиума Союза архитекторов России, основатель архитектурного бюро MART Architects, прочитает лекцию "Вторая жизнь домов культуры и молодежных центров: от переосмысления к реновации", а в 18:00 Наталья Масталерж, партнер архитектурного бюро NOWADAYS office, куратор хакатона “Города”, расскажет о работе с музеями и объектами культурного наследия, материальности и образах в архитектуре. 6 октября в 19.30 пройдет лекция Татьяны Осецкой, сооснователя Osetskaya.Salov и Ульяны Осиповой, ведущего архитектора Osetskaya.Salov, “Как не устать от архитектуры”.