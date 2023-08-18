108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года.

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Каждому полагается по 30 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Азаров, пишет Сова.

В список получателей вошли учащиеся политехнического, экономического, медицинского, аграрного университетов, Самарского университета имени Королева, ПГУТИ, СамГУПС, Самарского филиала Московского городского педагогического университета и Тольяттинского госуниверситета. А также студенты Международного института рынка, юридического института ФСИН, "Реавиза", университета сервиса и института культуры.



Губернатор поручил региональному Минобрнауки выделить средства на поддержку одаренных и талантливых молодых людей. На выплаты стипендий студентам планируется направить 3,24 млн рублей.



В этом году Самарская область бьет рекорды по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.