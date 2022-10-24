100 тысяч школьников подали заявки на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»

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Порядка 40 тысяч человек уже прошли вступительные испытания и приступили к обучению, остальные начнут занятия до конца года.

Самые популярные языки программирования:

Python

Java

C++

C#

Обучение проводят крупные образовательные ИТ-организации – Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру и другие. Все они присоединились к реализации проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Запланированный показатель достигнут за полтора месяца. Сейчас Минцифры работает над увеличением количества мест для обучения.

Подать заявление на обучение может сам школьник, его родители или законные представители. Для этого у них должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Записаться на курсы можно на Госуслугах. После заполнения заявки школьнику нужно пройти вступительный тест.