10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре

6 сентября в Самаре состоялся фестиваль участников пятого потока проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Ученики десяти школ представили свои проекты, связанные с улучшением школьной среды и инфраструктуры. В числе гостей фестиваля их оценил глава города Самара Иван Носков.

«Все ребята к подготовке своих проектов подошли серьезно, вдумчиво, изучали опыт и практику взрослых. Много проектов, направленных на создание креативных пространств в школах. Ребята искренне любят свои школы и стараются сделать школьную жизнь интереснее и разнообразнее. И это правильно. Школьная программа везде более-менее одинакова, но лучшие школы – это те, в которых ребятам дают возможность реализовать себя еще и в творчестве, спорте, науке, общественной жизни. Гимназия «Перспектива» – это пример того, как нужно вести внеучебную работу. Здесь все направлено на ученика и все сделано, чтобы ребятам было интересно!» – отметил глава города Самара Иван Носков.

Основная часть проектов связана с созданием в школах функциональных зон отдыха.

Команда школы № 86 получила на фестивале приз зрительских симпатий.

Отметим, что фестиваль состоялся на базе гимназии «Перспектива», которая стала одним из десяти участников следующего, шестого потока проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Пройдя обучение, инициативные группы от заявившихся учреждений расскажут о «ШкИБ» остальным ученикам своих школ, после чего свои идеи подготовит каждый класс. Те из них, которые пройдут отбор, примут участие в школьной ярмарке, где определится проект-победитель. Итоги шестого потока будут подведены в декабре 2025 года.