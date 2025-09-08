10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре

8 сентября 2025 12:54
100
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре

6 сентября в Самаре состоялся фестиваль участников пятого потока проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Ученики десяти школ представили свои проекты, связанные с улучшением школьной среды и инфраструктуры. В числе гостей фестиваля их оценил глава города Самара Иван Носков. 

«Все ребята к подготовке своих проектов подошли серьезно, вдумчиво, изучали опыт и практику взрослых. Много проектов, направленных на создание креативных пространств в школах. Ребята искренне любят свои школы и стараются сделать школьную жизнь интереснее и разнообразнее. И это правильно. Школьная программа везде более-менее одинакова, но лучшие школы – это те, в которых ребятам дают возможность реализовать себя еще и в творчестве, спорте, науке, общественной жизни. Гимназия «Перспектива» – это пример того, как нужно вести внеучебную работу. Здесь все направлено на ученика и все сделано, чтобы ребятам было интересно!» – отметил глава города Самара Иван Носков.

 Основная часть проектов связана с созданием в школах функциональных зон отдыха. 

Команда школы № 86 получила на фестивале приз зрительских симпатий.

 Отметим, что фестиваль состоялся на базе гимназии «Перспектива», которая стала одним из десяти участников следующего, шестого потока проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Пройдя обучение, инициативные группы от заявившихся учреждений расскажут о «ШкИБ» остальным ученикам своих школ, после чего свои идеи подготовит каждый класс. Те из них, которые пройдут отбор, примут участие в школьной ярмарке, где определится проект-победитель. Итоги шестого потока будут подведены в декабре 2025 года.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
08 сентября 2025, 14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
Исключение на продажу алкоголя в этот день сделают лишь для точек общепита. Общество
27
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
08 сентября 2025, 13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
Неисполнение влечет наложение административного штрафа. Общество
35
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
08 сентября 2025, 12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
Глава региона назвал несколько ведомств, которые затронут основные изменения. Политика
100
В центре внимания
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
5
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
88
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
91
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
131
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
853
Весь список