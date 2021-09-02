1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 

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В ней 32 кабинета с современным оснащением: интерактивные доски, проекторы, цифровые лаборатории, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии. Здесь будут работать 4 библиотеки, 2 спортзала и один - тренажерный, а также актовый зал.

На базе учебного заведения работают три учреждения допобразования по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, компьютерной грамотности, робототехнике, хореографии и дзюдо.

Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.

Фото: администрация Самары