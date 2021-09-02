Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый детсад в Волжском районе откроют на две недели раньше.
Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.
Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.
1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 

2 сентября 2021 14:07
80
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.

В ней 32 кабинета с современным оснащением: интерактивные доски, проекторы, цифровые лаборатории, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии. Здесь будут работать 4 библиотеки, 2 спортзала и один - тренажерный, а также актовый зал.

На базе учебного заведения работают три учреждения допобразования по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, компьютерной грамотности, робототехнике, хореографии и дзюдо.

Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: 5 Просека  новая школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новая школа в Тольятти обещает стать лучшей в регионе.
19 августа 2021, 20:36
Дмитрий Азаров проверил ход строительства самой большой школы региона
Новая школа в Тольятти обещает стать лучшей в регионе. Строительство
1119
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства. 
17 августа 2021, 15:12
Строительство второго корпуса школы на 5-й Просеке ведется в ускоренном темпе
Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте, оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства.  Строительство
788
Ведется зачисление детей.
02 июня 2021, 15:08
Новая школа на 5-ой просеке примет первых учеников
Ведется зачисление детей. Образование
1301
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
98
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
108
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
122
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
152
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
172
Весь список