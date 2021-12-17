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«Жигулевскую долину» посетили учащиеся Безенчукского аграрного техникума

17 декабря 2021 15:39
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Ребята приехали, чтобы ознакомиться с экосистемой технопарка, изучить новые подходы к проектной деятельности.

17 декабря технопарк «Жигулевская долина» посетили учащиеся Безенчукского аграрного техникума. Ребята приехали, чтобы ознакомиться с экосистемой технопарка, изучить новые подходы к проектной деятельности и посетить самые интересные локации «Жигулевской долины».

Специалист Центра по управлению и развитию технопарка Илья Муштаков рассказал первокурсникам техникума о возможностях «Жигулевской долины». Юные гости посетили выставочный зал, где представлены лучшие разработки резидентов технопарка по основным направлениям деятельности «Жигулевской долины»: «Информационные и телекоммуникационные технологии», «Энергоэффективность и энергосбережение», «Космические технологии и транспорт», «Химия, разработка новых материалов» и «Биотехнологии и медицина».

Также ребятам представили овальный и большой конференц-зал крупнейшего в регионе Конгресс-центра. Кстати, большинство залов технопарка названы в честь планет – Меркурий, Протей, Луна, Венера, Нептун и т.д. Всего же в созвездии «Жигулевской долины» их 15.

Руководитель детского технопарка «Кванториум – 63» Багдат Тукабайов показал ребятам уникальный образовательный центр, работающий на территории технопарка. Каждый год 1000 тольяттинских школьников 5-11 классов проходят обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно. В рамках национального проекта «Образование» ученики детского технопарка «Кванториум-63» участвуют в различных конкурсах и выездных мероприятиях по всей стране, получая возможность воплотить свои идеи в жизнь.

Наставники детского технопарка помогают ребятам решать кейсы в работе над проектами по пяти направлениям-квантумам: Автоквантум, Наноквантум, IT-квантум, Робоквантум, Промдизайн. Особенно впечатлила ребят работа Автоквантума и химическая лаборатория Наноквантума, где ежедневно проходят испытания инновационных материалов и реализуются проекты, которые становятся победителями грантовых конкурсов и Кванториад.

Татьяна Большакова, руководитель клубной деятельности «IT-прорыв» г. Безенчука поделилась впечатлениями от экскурсии:

– К сожалению, у нас образовательная база не настолько насыщенна, как в «Жигулевской долине», поэтому мы не можем реализовать многие проекты в полной мере, но нам есть куда стремиться. Сегодня мы посетили массу интересных мест технопарка, особенно ребят впечатлила Умная остановка. Надеемся, что эта инициатива действительно вскоре найдет широкое применение по всем населенным пунктам нашего региона. Для нас, преподавателей, очень важно, чтобы наши ребята получали знания об инновациях не только в теории, но и в реальных условиях, смогли увидеть собственными глазами уникальные разработки и «зачекиниться» в сердце инноваций региона. Мы благодарим технопарк «Жигулевская долина» за такую возможность и надеемся, что вскоре многие наши первокурсники станут резидентами вашего технопарка, передает пресс-служба технопарка.

 

Фото:    пресс-служба технопарка

 

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