"Жигулевская долина" приглашает посетить стенд резидента в Баку на выставке

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"Жигулевская долина" приглашает посетить стенд резидента – ООО НПО Фабрика красок» на Азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» в г. Баку с 19 по 21 октября 2022 г. (Экспоцентр «Bakı Ekspo Mərkəzi»).

Научно-производственное объединение «Фабрика-Красок» – это 20 лет опыта и репутации. Компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и благодаря постоянной поддержке министерства экономического развития и инвестиций региона продолжает активно расти, покоряя рынки соседних стран. Казахстан, Киргизия, Грузия, Абхазия уже успешно работают с «Фабрикой красок», и теперь ее команда готова к сотрудничеству с партнерами в Азербайджане.

Участие в выставке организовано при участии Центра поддержки экспорта Самарской области.