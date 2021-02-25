«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Центром для одаренных детей «Вега»

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25 февраля технопарк «Жигулевская долина» посетило руководство Самарского регионального центра для одаренных детей. В ходе визита были намечены возможные точки взаимодействия для развития и поддержки юных талантов.

Директор ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, состоящий в попечительском совете Центра «Вега», провел ознакомительную экскурсию для директора ГБНОУ СО «Самарский региональный центр для одаренных детей» Ирины Липенской.

Основной акцент встречи был сфокусирован на детском технопарке «Квантортиум-63», который базируется в технопарке «Жигулевская долина» и относится к федеральной сети детских технопарков, финансируемых из Федерального бюджета. Каждый год 1000 юных тольяттинцев с 5 по 11 класс проходят здесь обучение инновационным профессиям совершенно бесплатно. Для школьников региона открыты направления: «Автоквантум», «Робоквантум», «Наноквантум», «ИТ-Квантум» и «Промдизайн», позволяющие освоить полезные компетенции и опробовать их на практике, получая заказы от резидентов технопарка. Также в рамках национального проекта «Образование» ученики детского технопарка «Кванториум-63» участвуют в различных конкурсах и выездных мероприятиях по всей стране, получая возможность воплотить свои идеи в жизнь

«Для нас, как региональных операторов инновационной деятельности региона, важно растить будущих инноваторов со школьной скамьи, поэтому сегодня мы активно работаем над расширением и укреплением сотрудничества с общеобразовательными школами, предприятиями и учреждениями города. В числе приоритетных задач - поддержка центра для талантливых детей «Вега»», - отметил Александр Сергиенко.

Также в ходе своего визита Ирина Александровна приняла участие в качестве почетного гостя в открытии шахматной гостиной технопарка «Жигулевская долина».

По итогам встречи были намечены варианты сотрудничества, определены периметры дальнейшей работы и обозначена предварительная дата ответного визита руководства технопарка в Самарский региональный центр для одаренных детей, передает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба парка