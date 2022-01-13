За сутки с дорог Тольятти вывезли 4 715 кубометров снега

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В ночь с 12 на 13 января на магистральных дорогах Тольятти работало 76 единиц техники.

Помимо расчистки проезжей части, была продолжена работа по вывозу снега. Она проводилась на ул. Заставной, ул. Голосова, ул. Карла Маркса, ул. Гидростроевской, шоссе, ул. Механизаторов, ул. Коммунистической, ул. Железнодорожной. Всего в ночную смену было вывезено 3 305 м3 снега. В дневную смену накануне, 12 января, с ул. Свердлова, Южного шоссе, ул. Полякова, ул. Октябрьской, ул. Комсомольской было вывезено 1 410 м3 снега. Таким образом, за сутки с дорог Тольятти вывезли в общей сложности 4 715 м3 снега.

В дневную смену в четверг, 13 января, на дорогах города работает 69 единиц техники, на внутриквартальных территориях, по периметру жилых кварталов, в парках и скверах - 54 единицы техники и 228 дворников. Отдельные бригады работников дорожных служб продолжают расчищать снег на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта.