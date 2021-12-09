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Встреча кадет Росгвардии с Героем России состоялась в Тольятти

9 декабря 2021 09:40
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Встреча кадет Росгвардии с Героем России состоялась в Тольятти

В преддверии Дня героев Отечества Герой России полковник Александр Стержантов провёл урок мужества с воспитанниками росгвардейского класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова тольяттинской кадетской школы № 55.

Александр Линович Стержантов проходил службу в Среднеазиатском военном округе, Группе советских войск в Германии, Краснознаменном Прибалтийском военном округе. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, войне в Афганистане. С 1989 года служил во внутренних войсках, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, за одну из которых и был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Александр Линович рассказал кадетам о важности воспитания в себе таких человеческих качеств, как честность и доброта, бескорыстие и любовь к Родине.

«Когда смотришь на то, какие прекрасные у нас растут дети, испытываешь радость. Радость от того, что жизнь продолжается. И мне очень приятно встречаться с кадетами нашего, росгвардейского класса. Ведь кто-то из сегодняшних кадетов обязательно пойдет служить. Кто-то обязательно попадет в ряды войск национальной гвардии. А значит, именно им мы сегодня фактически передаем эстафету служения нашей Родине, – подчеркнул Александр Стержантов.

Он напутствовал кадет хорошо учиться и быть патриотами своей страны, приведя в пример генерала Анатолия Романова, с семьей которого его семья давно поддерживает теплые дружеские отношения.

Справочно. 29 августа 1999 года разведгруппа под командованием Александра Стержантова получила приказ захватить хорошо укреплённый опорный пункт боевиков на горе Чабан в районе дагестанского села Чабанмахи. Внезапным ударом разведчики уничтожили охрану телеретранслятора боевиков и заняли круговую оборону на вершине горы. Противник, в несколько раз превосходящий группу по численности, атаковал её с использованием миномётов и гранатомётов.

Александр Стержантов грамотно спланировал оборону и подавал подчинённым личный пример отваги и мужества. В продолжение более чем четырёхчасового боя он вместе с тремя солдатами атаковал противника с фланга и умело корректировал огонь артиллерии, а затем организовал выход подразделения из окружения и прикрывал его, пока все бойцы не оказались в безопасности. Как потом стало известно, боевики потеряли в сражении убитыми и ранеными около 70 человек.

За эту операцию подполковнику Александру Линовичу Стержантову было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

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