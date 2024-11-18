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В «Жигулёвской долине» представили технологии ручного и наземного 3D-сканирования
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В «Жигулёвской долине» представили технологии ручного и наземного 3D-сканирования

18 ноября 2024 17:24
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В мероприятии приняло участие более 30 компаний, активно применяющие в своей деятельности технологии сканирования и измерения.

Региональный центр инжиниринга, расположенный в технопарке «Жигулёвская долина», продолжает знакомить представителей малого и среднего предпринимательства с новыми технологиями в сфере инжиниринга.

15 ноября были представлены современные инструменты измерений, сканирования и реверс-инжиниринга, прошли мастер-классы и тест-драйв сканирующего оборудования, реальные кейсы из различных отраслей. В мероприятии приняло участие более 30 компаний, активно применяющие в своей деятельности технологии сканирования и измерения. Они увидели в действии работу ручных сканеров, оптических измерительных систем, часть из которых была впервые продемонстрирована не только в Самарской области, но и в РФ (SHINING 3D, ScanLine, RangeVision, РМТ, Hexagon и др.).

У участников была уникальная возможность увидеть на одной площадке современное 3D-оборудование, получить информацию от ведущих производителей, дистрибьюторов и разработчиков высокотехнологичного оборудования и расходных материалов, а также встретиться с единомышленниками.

Александр Панасенко, генеральный директор ООО «Кваливэд»: «Несколько лет работаем на площадке «Жигулёвской долины». Завели большое количество связей, знакомств, партнёров. Кто-то становится нашим заказчиком. Здесь мы общаемся в кругу таких же инновационных компаний, получаем интересные бизнес-контакты».

«Технологии наземного лазерного 3D-сканирования. Возможности, оборудование, результат» – тема второго мероприятия РЦИ, которое прошло 18 ноября.  В «Жигулёвской долине» встретились представители промышленных производств, предприятий нефтегазового сектора, строительных и проектных организаций, инженерных компаний, студенты. Мероприятие было полезно тем, кто занимается промышленным и гражданским, мобильным 3D-сканированием, сопровождением строительства с использованием технологий 3D-сканирования, созданием топографических планов и цифровыми моделями местности территорий с применением визуального менеджмента и проектирования инженерных сетей и т.д.

Участники обсудили, как создать цифровую модель здания, цеха, склада, производства, как упростить задачи по реконструкции, реставрации зданий и модернизации действующих промышленных площадках, современные способы контроля этапов строительства, зачем нужны сканеры на стройке и многое другое.

Была показана в действии работа оборудования для наземного сканирования Trimble, FARO, а также новейший OmniSLAM R8+, открытая демонстрация которой впервые прошла в РФ.

Данное мероприятие – уникальная возможность увидеть на одной площадке современное 3D-оборудование для НЛС, получить информацию от экспертов и дистрибьюторов, а также встретиться с единомышленниками.

Директор архитектурно-строительного института Тольяттинского государственного университета Виталий Жданкин отметил: «Это мероприятие полезно как профессионалам, так и студентам строительных вузов. Наземное 3D-сканирование - новая технология, которую необходимо внедрять. Таких технологий в нашем городе явно не хватает».

Павел Трифонов, генеральный директор ООО «Тольятти Проект» по окончании мероприятия акцентировал: «Полезно было ознакомиться с актуальным рынком 3D-сканеров, которыми можно пользоваться в профессиональной сфере. Появляются новинки, которые существенно ускоряют процесс обработки данных, оптимизируя наши услуги: за одно и то же время можно сделать гораздо больше работы».

Мероприятия были проведены в качестве консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.

Одной из задач Регионального центра инжиниринга является содействие технологическому развитию производственных предприятий малого и среднего бизнеса. Подобные практические семинары помогают им протестировать оборудование, представленное на отечественном рынке, пообщаться с экспертами, сделать выбор в пользу той или иной технологии.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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