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20 января в «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций».

Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Всем известно, что креативное мышление можно «прокачать», как любой полезный навык. Один из самых эффективных способов – создание благоприятной среды, раскрывающей творческий потенциал.

Первым этапом акции стал мини-концерт в рамках цикла «Культурная среда», организованный по инициативе музыкальной школы №4 им. Свердлова.

Лауреаты международных конкурсов Даниил Волков, преподаватель по классу скрипки Анна Девяткина и концертмейстер Наталья Волкова продемонстрировали антологию скрипичной танцевальной музыки в эволюционном развитии от 16 до 21 века.

Акция «Культурный код инноваций» предполагает участие всех желающих в социокультурных проектах, индивидуальное и групповое обучение музыке и шахматам, просветительские лекции и ряд других интересных событий в периметре технопарка.

Подобные мероприятия будут проходить каждую среду в ресторации технопарка, передает пресс-служба "Жигулеаской долины".

Фото: пресс-служба парка