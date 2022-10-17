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Эффективное развитие стартапа и его превращение в зрелый проект требует особых условий. Одной из важных составляющих является нетворкинг – налаживание неформального взаимодействия с другими командами, формирование сообщества инноваторов, помогающих друг другу в решении возникающих задач.

«Жигулевская долина» предлагает ряд разнообразных треков для создания такого комьюнити. Один из традиционных форматов – Клуб резидентов, деловая встреча, которая объединяет старожилов и новичков технопарка. Здесь новые резиденты знакомятся с экосистемой инноваций и руководством управляющей компании, представляют свой проект и налаживают деловые связи с представителями других инновационных компаний, развивающихся в периметре технопарка.

14 октября в «Жигулевской долине» состоялось очередное заседание Клуба резидентов. Оно началось с выступления директора управляющей компании «Жигулевской долины» ГАУ «ЦИК СО» Александра Сергиенко, который рассказал про сложившуюся экосистему инноваций региона.

– Для нас важно, чтобы ваши проекты развивались и приводили в действие механизм трансформации экономики. В экосистеме собран не только эффективный арсенал инструментов поддержки регионального и федерального уровней, но и команда высококлассных специалистов, благодаря которой вы сможете вырастить стартап и успешно вывести его на рынок. Мы рады видеть вас в нашей дружной семье и готовы подставить плечо на любой стадии роста вашего проекта, – отметил Александр Сергиенко.

Об основных ступенях развития инновационных проектов и алгоритме встраивания новых резидентов в экосистему технопарка рассказал заместитель директора ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов.

Руководитель регионального центра инжиниринга Сергей Ганин презентовал услуги РЦИ, которые доступны каждому резиденту «Жигулевской долины». Руководитель центра по связям с общественностью Наталья Сотникова поделилась возможностями крупнейшего в регионе Конгресс-центра «Жигулевской долины» и проинформировала о том, как резиденты могут продвигать свои проекты через информационное поле технопарка. Советник директора технопарка Ирина Феопентова рассказала о досуге резидентов и спортивных активностях, которые помогают выстраивать эффективные деловые связи не только между резидентами, но и с крупнейшими предприятиями региона.

«Жигулевская долина» – это не только место, притягивающее инновации, но и комфортная сервисная система. Участники Клуба познакомились с сервисными партнерами «Жигулевской долины», среди которых ресторация «Наша кухня», Тольяттинская академия управления (ТАУ), адвокатское бюро «Лапицкий и партнеры», а также дополнительный офис Россельхозбанка, который работает на территории технопарка.

Согласно сложившейся традиции, на каждом заседании Клуба резидентов проходит презентация новых проектов. Более десятка компаний-резидентов в режиме питч-сессии онлайн и офлайн рассказали о своих разработках, компетенциях, о планах и о том, какую поддержку они надеются получить со стороны технопарка.