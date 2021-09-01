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В «Жигулевской долине» 16 новых резидентов

1 сентября 2021 16:35
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Статус резидента «Жигулевской долины» присвоен 16 инновационным проектам.

В соответствии с протоколом заочного голосования единого экспертного совета технопарков на территории Самарской области № 33, состоявшегося 30 августа под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, рекомендовано признать целесообразным реализацию следующих инновационных проектов:

- ООО «ДОСТАВКА. ИНФО», проект «Разработка сервиса агрегатора транспортных услуг для с2с доставок»;

- Бодров С.Ю., проект «Информационно-обучающая платформа «Академия SEO»»;    

- Газизянова Е. И., проект «Разработка и внедрение инновационной системы обнаружения утечек в системах магистрального транспорта углеводородов»;

- Зубрилин А.М., проект «Разработка программно-аппаратного комплекса для интеграции оборудования лазертаг-клубов, позиционирования участников мероприятий на территории проводимых мероприятий и обратной связи с ними»;

- ООО «Интегра-Т», проект «Разработка системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с определением типа и марки транспортного средства с последующей реализацией на территории РФ и стран ЕАЭС    «;

- ООО «ОПТИМУМ ЛАБ САМАРА», проект «Разработка автоматизированной системы управления диспетчеризацией ресурсов транспортного (железнодорожного) предприятия;

- ООО «СМАРТСЛАБ», проект «Разработка аппаратно-программного комплекса для проведения удаленных нейромаркетинговых исследований»;

- ООО «ХЭНДС», проект «Умные ТСД (терминалы сбора данных)»;

- ФГУП «НАМИ», проект «Проектирование и разработка электронных систем управления автотранспортными средствами, соответствующих повышенным требованиям, предъявляемым к автомобилям, предназначенным для перевозки и сопровождения первых лиц государства»

- ООО «УРАРТУ», проект «Разработка цифрового двойника газотурбинных двигателей и энергетических установок»;

- Голощапова А. В., проект «Создание производства инновационной мебели для релаксации»;

- Ешевский Д.Ю., проект    «Создание производства систем термоконтроля для трансформаторов энергопередающих сетей»

- ИП Миколайчук А. Ю., проект    «Разработка и производство промышленных светодиодных систем освещения для сложных условий эксплуатации»;

- ООО «САМПЛАСТ+», проект    «Разработка, создание и вывод на рынок автоматизированного комплекса по изготовлению экологичной упаковки из переработанного вторсырья»;

- ООО «ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭНЕРГОСЕРВИСА», проект    «Разработка устройства компенсации реактивной мощности с повышенными эксплуатационными характеристиками и организация его производства»;

- Железникова А. В., проект «Разработка и создание Регенератора электрической мощности с целью экономии потребления электроэнергии и вывод его на рынок.

Все одобренные проекты будут реализовываться в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

 

Теги: жигулевская долина новые резиденты

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