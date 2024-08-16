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В Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»

16 августа 2024 13:50
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в Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе»

14 августа, в Тольяттинском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Город в Духе». На мероприятии присутствовали священнослужители Тольяттинской епархии, представители администрации г.о. Тольятти, приглашённые гости.

Примечательно, что открытие состоялось в особо почитаемый православными праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, пришлось на начало Успенского поста и день Медового спаса. Также выставка приурочена к 280-летию освящения Успенской церкви Ставрополя и 5-летию Тольяттинской епархии.

Выставка призвана раскрыть значение православных духовно-нравственных ценностей в жизни человека. В истории нашего города есть удивительный факт: Успенская церковь была возведена на средства жителей Солдатской слободы города Ставрополя. И выставка раскрывает православную культуру в масштабе страны, города и отдельного горожанина.

С великим праздником всех собравшихся поздравил Правящий архиерей Тольяттинской епархии – Преосвященный Нестор, епископ Тольяттинский и Жигулевский: «Для нас почётно именно в этот день открывать выставку, посвящённую истории наших соотечественников. Эта экспозиция говорит нам о том, чтобы мы бережно хранили нашу историю, предметы, в том числе дошедшие до нас из затопленного Ставрополя. Один из таких предметов, представленных здесь, – икона великомученицы Варвары».

В свою очередь, значимость проекта «Город в Духе» подчеркнула заместитель главы г.о. Тольятти по социальным вопросам Юлия Ефимовна Баннова: «Хочется, чтобы эта выставка стала местом притяжения для жителей и гостей города, и её посетило максимальное количество человек».

По завершении официальной части мероприятия гости были приглашены в выставочный зал, где была проведена первая экскурсия по выставке – рассказ об истории Православия в Ставрополе.

Посетители смогли познакомиться с уникальными реликвиями – иконой святой великомученицы Варвары, которая была передана музею на время работы выставки из Свято-Воскресенского мужского монастыря города Тольятти; иконой святых - покровителей разных родов войск из храма в честь Воскресения словущего села Ягодное Ставропольского района с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского; соборной печатью из Троицкого собора старого Ставрополя и другими предметами из фондов Тольяттинского краеведческого музея и собрания Тольяттинской епархии.

Для выставки был подготовлен видеофильм о духовном служении тольяттинцев – наших современников.

По завершении экскурсии все гости получили в подарок памятную открытку с печатью Троицкого собора Ставрополя.

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