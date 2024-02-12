В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».

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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает 17 февраля в 15.00 на лекцию «Зачем городу пригороды? Сельские и городские ландшафты: уроки исторической кооперации».

Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем городу пригород? А ведь пригородная зона - это не только «земельный резерв» для города. Это один из источников развития городской системы. Как минимум, здесь, на периферии города, сохраняются и развиваются открытые пространства - зеленые и сельскохозяйственные зоны, способствующие улучшению условий жизни горожан. А чем еще важны для нас пригороды?

Сельские и городские ландшафты совместного использования. Типовые и уникальные зоны. Города с типовым использованием пригородов. Стратегии экономических, экологических и культурных интересов города и села. Пригород как технология городского разнообразия. Эти темы будут освещены на лекции.

Лектор - Юрий Константинович Рощевский, географ, этнограф, эколог, кандидат биологических наук, сотрудник Историко-краеведческого музея Волжского района Самарской области, Лауреат премии имени И.И. Спрыгина в номинации «Теория Заповедного дела».

Лекция пройдет в Тольяттинском краеведческом музее, на бульваре Ленина, 22, в конференц-зале.

Вход свободный. 16+

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Тольяттинского краеведческого музея