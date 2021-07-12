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В тольяттинских лесах поставят видеокамеры и фотоловушки

12 июля 2021 12:14
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В тольяттинских лесах поставят видеокамеры и фотоловушки

В Тольятти объявили режим ЧС. Это связано с пожаром в Центральном районе автограда, который распространился на огромную площадь. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание на месте тушения огня.

О возгорании леса в Центральном районе Тольятти стало известно в субботу, в 15:00. На месте пожара сформировали усиленные межведомственные группировки, куда входили представители МЧС, пожарных служб и Минлесхоза.

— Группировка удержала ситуацию под контролем, не дала распространиться пожару в направлении Портпоселка. Также отстояли и санаторий «Лесное». Это была главная угроза нанесению ущерба — жизни и здоровью людей, хозяйственным постройкам, экономике. Этого допустить было нельзя, поэтому все силы и средства были сгруппированы на этих направлениях. После того, как отстояли Портпоселок и «Лесное», стали работать над локализацией пожара, — сообщил Дмитрий Азаров.

На месте развернули оперативный штаб. К тушению пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200. Причина возгорания окончательно еще не установлена, идет следствие. Однако, по информации областных властей, у правоохранительных органов нет сомнений, что это был поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры. Об этом говорил и Николай Ренц.

Как заявил Дмитрий Азаров, из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов выделят дополнительные средства. На территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек, пишет 63.ру.

— Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области. Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса, — отметил также глава региона.

Из-за пожара проверку начали представители прокуратуры Самарской области.

Теги: Дмитрий Азаров лесной пожар Тольятти фотоловушки

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