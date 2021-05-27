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В Тольятти заработал интерактивный гид по памятникам и объектам советского модернизма

27 мая 2021 12:10
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В Тольятти заработал интерактивный гид по памятникам и объектам советского модернизма

Компания МТС при поддержке Администрации городского округа Тольятти и Правительства Самарской области объявляет о запуске интерактивного гида «Виртуальная прогулка по Тольятти». В первый этап проекта вошли 16 достопримечательностей, расположенных в Автозаводском районе города и выбранных жителями Тольятти в ходе онлайн-голосования.

Интерактивный гид представляет собой виртуальный путеводитель по памятникам советского модернизма, являющегося архитектурной «визитной карточкой» Тольятти, и популярным городским достопримечательностям. В «Виртуальную прогулку» вошли, в частности, Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, сквер 50-летия АВТОВАЗа, памятник Преданности, серия монументально-декоративных композиций «История транспорта», Итальянский сквер, Дворец спорта «Волгарь», УСК «Олимп», а также один из основных точек туристического притяжения Тольятти - Парковый комплекс истории техники им. К.Г.Сахарова.

Рядом со всеми объектами, вошедшими в интерактивный гид, установлены информационные стелы с QR-кодами. Сканируя QR-код, пользователь попадает на страницу с виртуальной экскурсией по Тольятти, размещенной на популярной бесплатной платформе izi.travel, и может просмотреть фотогалерею и прослушать аудиогид по каждому из объектов. Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Солодилов, а озвучил их Владимир Туманов, легендарный «голос» первой тольяттинской радиостанции «Август». 

«Виртуальная прогулка» также доступна по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ней можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.

Теги: достопримечательности интерактив Тольятти туризм

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