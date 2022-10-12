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В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых

12 октября 2022 13:45
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В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых

В Тольятти продолжает активно развиваться сфера предпринимательства. На протяжении последних лет наш город находится в лидерах региона по числу субъектов малого и среднего бизнеса: по итогам 2021 года этот показатель составил 453 единицы на 10 тыс. населения.

При этом, как сообщает пресс-служба горадминистрации, начиная с 2020 года, наблюдаются структурные изменения внутри отрасли. В частности, число индивидуальных предпринимателей и самозанятых в городе увеличивается, тогда как число юридических лиц – уменьшается.

В 1 полугодии 2022 года в Тольятти зарегистрировано 2,5 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, по данным на сентябрь их количество составило 14 578 человек. Значительно выросла численность самозанятых – на начало осени таких граждан насчитывалось 35 048 человек, это 25 % всех самозанятых Самарской области. Для сравнения, год назад предпринимателей этой категории в городе было в два раза меньше – 17 285 человек.

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 136,5 тыс. самозанятых граждан. Поддержка этой категории предпринимателей осуществляется по нескольким направлениям. Они могут рассчитывать на обучение и консультирование, помощь в продвижении продукции, финансовую поддержку, содействие в размещении на маркетплейсах и витринах самозанятых Самарской области, а также на торговых площадках, ярмарках, фестивалях и других мероприятиях. Все это позволяет самозанятым бесплатно и при поддержке экспертов расширять клиентскую базу, увеличивать продажи и привлекать партнёров, пишет TLTgorod.

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