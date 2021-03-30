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В Тольятти, впервые в России, запустили производство дождевальных машин полного цикла

30 марта 2021 14:47
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Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов, который выдал предприятию займ в размере более 30 млн рублей.

В Тольятти запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла. Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов, который выдал предприятию займ в размере более 30 млн рублей.

В июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО «Билдинг Строй Гроуп» о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест. 

«На сегодняшний день ТОСЭР «Тольятти» - лидер по количеству резидентов. Свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 миллиарда рублей и создали 5500 рабочих мест. Среди резидентов – «Билдинг Строй Гроуп» - единственное российское предприятие, осуществляющее производство отечественной широкозахватной техники типа «Кубань». Правительство региона, со своей стороны, и в дальнейшем будет оказывать компании всю необходимую поддержку», - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он также добавил, что продукция предприятия разработана с учетом передовых мировых и отечественных технологий. Одной из важнейших составляющих проекта является высокая локализация производства – более 90% комплектующих будут изготавливать на площадке компании. 

     «Сотрудничество компании «Билдинг Строй Гроуп» с Фондом развития моногородов - это показательный пример реализации программы по поддержке российских производств. Стоит отметить, что аналогов предприятия «Билдинг Строй Гроуп» в России ещё нет. Реализация нового проекта обеспечит Тольятти инвестициями и новыми рабочими местами, что станет очередным шагом к повышению устойчивости экономики города и региона", - подчеркнул первый заместитель главы города Тольятти Игорь Ладыка. Он отметил, что ранее МОНОГОРОДА.РФ заключил два соглашения о выдаче беспроцентных займов компаниям из Тольятти. Это завод "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН" и "ЗЕТТА".

     «Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать нам производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год», - сказал генеральный директор «Билдинг Строй Гроуп» Николай Лысов. 

 

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Комментарии

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