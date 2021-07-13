В Тольятти усилят патрулирование лесов

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Для усиления контроля в части охраны лесов от пожаров в Тольятти приступили к формированию добровольческих отрядов. В ежедневном режиме неравнодушные жители будут осуществлять патрулирование лесных массивов, расположенных в границах города.

Сегодня, 13 июля под председательством исполняющей обязанности главы Центрального района Марины Железцовой состоялось рабочее с руководителями управляющих компаний. Участники обсудили варианты взаимодействия и привлечения социально активных граждан к патрулированию тольяттинского леса. Принять участие в контрольно-профилактических мероприятиях могут все желающие.

- Прежде всего, призываю вас отнестись к этому вопросу очень серьезно и донести до людей информацию о том, чтобы они не разводили огонь не только в лесу, но и в своих дворах, строго следовали правилам пожарной безопасности. В противном случае, немедленно передавайте сигналы о нарушителях в правоохранительные органы. Все что, что мы так долго восстанавливали на протяжении более чем десяти лет, было уничтожено за несколько дней. Сгоревший лес – это общая беда. Поэтому сегодня мы очень рассчитываем на вашу помощь и на помощь всех неравнодушных горожан, - обратилась к собравшимся Марина Борисовна.

По словам координатора общественной инициативы Артура Пестова, первые добровольческие отряды будут сформированы уже сегодня. Перед тем как пойти в рейд участники должны будут пройти инструктаж. Записаться в патруль тольяттинцы могут, позвонив по номеру телефона: 8(927)788-65-88.

- Патрулирование лесов планируется проводить как по будням, так и по выходным дням. Для удобства жителей смена отрядов будет производиться каждые два часа. Маршрут патрулирования и все наши дальнейшие действия полностью согласованы с оперативным штабом. Во время патрулирования добровольцев будут сопровождать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Объявления о наборе людей в добровольческий патруль в ближайшее будут размещены во всех многоквартирных домах Тольятти, - подчеркнул Артур Олегович.

Наряду с этим координатор отметил, что наряду с пешими отрядами принять участие в патрулировании лесов могут и обладатели велосипедов.