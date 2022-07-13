В Тольятти стартовали "Семейные старты - 2022"

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Физкультурно-массовые соревнования "Семейные старты - 2022" проходят на спортивных площадках школ всех районов города. В них участвуют семейные команды в четырех возрастных категориях.

Участники выполняют нормативы комплекса ГТО в следующих видах: поднятие туловища, наклон, сгибание и разгибание рук, прыжок в длину с места.



Так, 11 июля впервые семейные старты состоялись на площадке школы № 16 в Портпоселке, в которых приняли участие 17 семей. На следующий день, 12 июля, они прошли в школе № 29 Автозаводского района, где соревновались между собой 24 семьи. Сегодня, 13 июля, по плану семейные старты в Комсомольском районе на площадке школы № 55, а 14 июля мероприятие организуют на территории общеобразовательного учреждения № 90 в Новом городе, пишет Сова.



По мнению мамы троих сыновей Юлии Босовой, которая проживает в Автозаводском районе, такие мероприятия очень важны:



- Детям и родителям очень нужны различные физические активности. Сейчас мы в такое время живем, что многие из нас находятся в состоянии гиподинамии, погружены в телефоны и компьютеры. Семейные старты дают возможность эмоционально встряхнуться и способствуют сплочению супругов, а также родителей и детей.

Фото: администрация Тольятти