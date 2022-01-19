В Тольятти сотрудники МЧС России встали на лыжи

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В Тольятти прошли соревнования по лыжным гонкам. На стадионе муниципального лыжного комплекса в г. Тольятти на лыжи встали сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, Центра ГО и ЧС, 4 и 8 пожарно-спасательных отрядов. Разделившись на 2 группы, спортсмены боролись за победу.

Женщины соревновались в индивидуальных гонках свободным стилем на 3 км. Мужчины преодолевали дистанцию 5 км. Всего в массовом забеге приняли участие 46 спортсменов.

По итогам соревнований в 1 группе 1 место заняла команда 31 пожарно-спасательного отряда (г. Тольятти), 2 место завоевала команда 3 пожарно-спасательного отряда (г. Самара) и 3 призовое место досталось команде 7 пожарно-спасательного отряда (г. Сызрань).

Во 2 группе места распределились следующим образом:

1 место у сотрудников Центра по делам ГО и ЧС;

2 место - 8 отряд;

3 место – 4 отряд.

Победителей наградили почетными грамотами и кубками. Поздравляем призеров и участников соревнований!