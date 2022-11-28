С 1 по 10 декабря 2022 года под председательством Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора в Тольятти состоятся IV Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».
Чтения организованы при участии всех отделов Тольяттинской епархии
Русской Православной Церкви
При поддержке:
Администрации городского округа Тольятти
Администрации городского округа Жигулевск
Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
Министерства образования и науки Самарской области