122

С 1 по 10 декабря 2022 года под председательством Преосвященного епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора в Тольятти состоятся IV Рождественские образовательные чтения Тольяттинской епархии «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Чтения организованы при участии всех отделов Тольяттинской епархии

Русской Православной Церкви

При поддержке:

Администрации городского округа Тольятти

Администрации городского округа Жигулевск

Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

Министерства образования и науки Самарской области