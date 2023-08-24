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В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области
В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области
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В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области

24 августа 2023 14:01
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В Тольятти состоялся слет молодых специалистов – работников прокуратуры Самарской области

Прокуратурой Самарской области уделяется особое внимание патриотическому воспитанию и развитию профессиональных навыков молодых специалистов.

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого в г. Тольятти проведен Слет молодых специалистов органов прокуратуры Самарской области. В нем приняли участие первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов, работники аппарата прокуратуры области, ветераны органов прокуратуры и молодые специалисты.

В ходе слета обсуждены вопросы профессионального становления и развития молодых специалистов, отношений в коллективах. Ветераны поделились своим богатым опытом и дали напутствие начинающим прокурорам.

23 августа – День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, в связи с чем к Мемориалу в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне участниками слета и ветеранами прокуратуры возложены цветы в память о погибших героях, вставших на защиту Отечества.

Также участники слета посетили Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, вновь окунувшись в историю отечественного инженерного искусства и промышленности в отдельные периоды истории России и Советского Союза, пишет облпрокуратура.

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