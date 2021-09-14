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В Тольятти состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина

14 сентября 2021 09:33
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В Тольятти состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина

15 сентября 2021 года в 10:00 по адресу ул. Горького, д. 42 состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина, модернизированной в рамках национального проекта "Культура". В программе - презентация новой модели библиотеки "Конструктор детства".

На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено 10 млн. рублей. Данные средства направлены на текущий ремонт, пополнение библиотечного фонда, приобретение мебели, элементов интерьера, компьютерного и игрового оборудования, программного обеспечения, модернизацию локально-вычислительной сети и повышение квалификации основных сотрудников.

На средства муниципального бюджета (343,8 тыс. рублей) выполнен ремонт фасада библиотеки, капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса, оформлена подписка периодических изданий.

В библиотеку поступило 3 308 новых книг по самым востребованным запросам современных читателей. Пространство оснащено современной мебелью и интерактивным оборудованием. Предоставлен доступ горожанам к собственным и мировым информационным ресурсам.

Миссия модельной библиотеки «Конструктор детства»: поддержка всего разнообразия детства, конструирование возможностей для полноценного проживания и обогащения всех его этапов – от младенчества до подросткового возраста. Информационно-насыщенная среда библиотеки предоставляет детям и подросткам возможность информального обучения и развития через общение, игру, чтение, любительскую художественную деятельность, техническое творчество для всех возрастных категорий пользователей от 0 до 14 лет.

Ожидается приезд министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш.

Теги: библиотека

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