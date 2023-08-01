В Тольятти проведены учения по ликвидации последствий ДТП

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В г. Тольятти были проведены тактико-специальные учения по организации аварийно-спасательных работ при ДТП с участием подразделений 31 пожарно-спасательного отряда.

По замыслу на участке автодороги по адресу: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 94 произошло боковое столкновение с участием 2-х единиц легкового автомобильного транспорта, в результате которого один из автомобилей оказался перевёрнут на бок. Доступ к крыше перевернутого автомобиля оказался также заблокирован бетонным ограждением. В результате столкновения пострадавшие водители поврежденных автомобилей оказались заблокированными. Также в результате столкновения произошел розлив и возгорание бензина.

Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях, максимально приближенных к реальным – ликвидировать возгорание ГСМ, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента получить доступ к пострадавшим, оказать им необходимую первую помощь, подготовить и извлечь их из поврежденных автомобилей при помощи спинальных щитов, вынести из опасной зоны и передать их прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

Со всеми поставленными задачами пожарные справились в полном объеме: пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены.

Чтобы не проводить данные мероприятия в реальных условиях, водителям следует быть внимательными на дорогах!