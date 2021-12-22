В Тольятти прошел круглый стол «Пальмиро Тольятти в современном мире»

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«Пальмиро Тольятти в современном мире» - под таким названием в Библиотеке КЦ «Автоград» состоялся круглый стол, организатором которого при поддержке администрации Тольятти выступили Поволжский институт итальянской культуры Комитет Данте Алигьери Тольятти.

Мероприятие, объединившее студентов, преподавателей, ветеранов АВТОВАЗа, а также представителей общественных организаций и городской власти, стало кульминаций проекта «Российско-Итальянская мозаика: сближение культур и традиций». Реализация просветительского социокультурного проекта проходила на территории нашего города на протяжении всего 2021 года при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. В разное время в Тольятти в режиме онлайн были организованы мастер-классы, выставки, круглые столы и образовательные сессии. Практически ни одно из этих мероприятий не осталось без внимания зарубежных экспертов, преподавателей и политиков.

Вот и на этот раз наряду с тольяттинской молодежью в работе круглого стола «Пальмиро Тольятти в современном мире» приняли участие школьники и студенты Республики Крыма и городов Италии.

Открыли мероприятие учащиеся тольяттинской Современной гуманитарной бизнес академии (СГБА), представив историческую справку о знаменитом во всём мире политическом деятеле Пальмиро Тольятти и его детях, Маризе Малаголи и Альдо Тольятти. Множество интересных фактов из жизни лидера антифашистского рабочего движения Италии озвучили ученики тольяттинской школы №23, где с 1967 года свою культурно-просветительскую деятельность осуществляет музей Пальмиро Тольятти.

В свою очередь посредством видеоконференцсвязи старший методист международного детского центра «Артек» г. Ялта Светлана Дремлюгина рассказала об улицах, памятниках и площадях, названных в честь итальянского коммуниста и представила документальные съемки с места смерти Пальмиро Тольятти.

В завершение мероприятия вице-президент СГБА Олег Кулагин представил вниманию участников макет скульптурной композиции памятника Тольятти и передал бюст Пальмиро в фонд музея школы №23. Наряду с этим Олег Юрьевич отметил, что большинство жителей нашего города поддержали инициативу общественности об установке в городе скульптуры в честь знаменитого лидера антифашистского движения, в честь которого в 1964 году был переименован наш город.

- Итоги социологического опроса, который заочно был проведен в ноябре, показал, что большинство горожан поддержали нашу идею об установке скульптурной композиции. За данную инициативу проголосовало 71% от общего числа участников опроса, 29% - высказались против. Наш город наш носит имя Пальмиро Тольятти уже несколько десятков лет. Наша инициативная группа считает, что в Автограде должно быть место, где будет сохранена память об этом знаменитом человеке. Тем более, что памятник уже разработан. Уверен, новый объект будет притягивать горожан, молодежь. Мы хотим видеть наш город красивым и гордиться, что мы здесь живем, - подчеркнул Олег Юрьевич.

По итогам «круглого стола» участники достигли договоренности о взаимодействии с МДЦ «Артек» и обмене исторической информацией, связанной с личностью политического деятеля антифашистского рабочего движения Италии Пальмиро Тольятти.

С итальянской стороны в мероприятии приняли участие: президент ассоциации «Пьяченца в мире» Джованни Пьяцца, экс-мэр города Ре Оресте Пасторе и режиссер фильма «La via della Missione» о покушении на Пальмиро Тольятти и периоде его восстановления Матиа Фадзари