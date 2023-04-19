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В Тольятти пройдет V архивный фестиваль «АрхивFEST»

19 апреля 2023 15:53
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На выставке будут представлены документы о работе органов местного самоуправления до 1917 года и документы советского времени, многие из которых будут показаны впервые.

С 20 по 28 апреля 2023 года Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти проводит V фестиваль «АрхивFEST». Тема фестиваля - «Поступь революции в российской провинции». Событие посвященно 105-летию установления советской власти в Ставропольском уезде.

Организаторы фестиваля - Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти и МКУ «Тольяттинский архив». Неизменными партнерами фестиваля являются Тольяттинский государственный университет и Центр профессионального развития «Деловой подход».

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, призванные на основе документов осветить страницы истории Ставрополя-Тольятти: выставки архивных документов, мастерские для школьников и студентов, архивные посиделки, семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов, квест-игра «Архивный детектив».

20 апреля в 15.00 в актовом зале администрации городского округа Тольятти (пл. Свободы, 4) фестиваль откроется выставкой документов «Земство и советы: две власти в судьбе местного самоуправления» из фондов МКУ «Тольяттинский архив». Выставка освещает широкий круг вопросов, которые решало местное самоуправление на рубеже XIX–XX веков. В их число входили дорожное строительство, освещение города и доставка почты, развитие жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальное обеспечение, здравоохранение, кроме того на рубеже веков крайне важна была организация борьбы с голодом.

На выставке будут представлены документы о работе органов местного самоуправления до 1917 года и документы советского времени, многие из которых будут показаны впервые. Только в этот день, накануне Дня местного самоуправления, подлинные архивные документы по истории органов власти Ставрополя-Тольятти можно будет полистать и подержать в руках. Выставка будет сопровождаться научно-популярной лекцией - экскурсией.

21 апреля с 10.00 до 14.00 в хранилищах архива (ул. Белорусская,33 и Механизаторов, 26а) пройдут «Архивные мастерские» для школьников, студентов Тольяттинского государственного университета и колледжей. Ребята познакомятся с фондами и попробуют себя в роли архивистов.

24 апреля в рамках фестиваля на странице Управления по делам архивов портала администрации городского округа Тольятти будет опубликована электронная выставка документов «Советская власть – детям: из истории становления народной школы в Ставропольском уезде в годы Гражданской войны», посвященная первым шагам советской власти в области школьного образования. На основе неопубликованных ранее архивных документов воссоздается панорама становления советской единой трудовой школы в российской провинции: изменение подходов к преподаванию учебных дисциплин, политики в отношении учителей и учащихся, отделение школы от церкви.

25 апреля в 16.00 в читальном зале МКУ «Тольяттинский архив» (ул. Белорусская, 33) пройдут «Архивные посиделки» - нескучные истории с документами и самоваром. Участники встречи на основе подлинных документов (протоколов уездного и городского советов и их исполкомов) проследят первые шаги советской власти в Ставропольском уезде в 1918–1920 годах. К неформальному диалогу приглашаются историки, краеведы, экскурсоводы, журналисты, студенты, интересующиеся историей родного города.       

26 апреля в 10.00 в администрации городского округа Тольятти (ул. Белорусская, 33, кабинет №209) в сотрудничестве с Центром профессионального развития «Деловой подход» пройдет заключительный очный этап XIV Всероссийского конкурса среди старшеклассников «Документ в современном мире». Прошедшие в финал школьники будут представлять свои исследования документов городского архива, школьных музеев, семейных и личных архивов.

27 апреля в 15.00 в актовом зале администрации городского округа Тольятти (ул. Белорусская,33) специалисты управления по делам архивов проведут семинар «Определение сроков хранения документов» для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов.

28 апреля в 10.00 в читальном зале МКУ «Тольяттинский архив» (ул. Белорусская,33) студенты кафедры истории и философии Тольяттинского государственного университета станут участниками архивного детектива «Пером и чернильницей». В этот же день участники «АрхивFESTа» подведут итоги на заключительном мероприятии фестиваля.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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