В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль

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С 5 по 25 февраля 2021 г. в Поволжском православном институте XVI Региональный Сретенский хоровой фестиваль-конкурс. В этом году Конкурс проводится с использованием дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.

Сретенский хоровой фестиваль-конкурс духовной, академической и народной хоровой музыки проводится Православной классической гимназией при участии Администрации г.о. Тольятти, АНО ВО «Поволжский православный институт», ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», Филармонии Поволжского православного института, при поддержке Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви.

В Фестивале-конкурсе могут принять участие хоры и фольклорные ансамбли общеобразовательных школ, Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, центров дополнительного образования, приходов Русской Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы, хоровые коллективы Дворцов и Домов культуры, церковные хоры, а также других учреждений.

Православная культура всегда занимала особое место в духовной жизни русского народа. В ней сосредоточился колоссальный опыт десятков поколений, сформировавший уникальную отечественную традицию. Свидетельство тому - огромное количество музыкальных произведений, имеющих высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность.

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- приобщение к истокам русской народной песенной традиции;

- знакомство с отечественной и мировой музыкальной христианской традицией;

- сохранение певческой традиции русской и зарубежной классики;

- создание условий для творческого общения и сотрудничества детских и юношеских хоровых коллективов.

Информацию по участию в Конкурсе можно получить по телефонам: (8-8482) 74-03-23, 8–909–363–23–01, (Прасолов Евгений Николаевич) 35-10-13, 62-01-72, 8927-619-63-01 (Сорокина Галина Михайловна)

Видео конкурсных работ направлять по e-mail: prasolovevden@gmail.com.

По окончании Конкурса 24 февраля 2021 года в зале филармонии Поволжского православного института состоится Заключительный концерт лауреатов и дипломантов конкурса в большом концертном зале Поволжского православного института. О времени проведения Заключительного концерта будет сообщено дополнительно.



