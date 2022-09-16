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С 12 по 18 сентября в Тольятти проходит Всероссийский архитектурный фестиваль тактического урбанизма «ТАКТ». Площадкой фестиваля стал Эко-Парк Шлюзовой, созданный местными жителями в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Всероссийский архитектурный фестиваль тактического урбанизма «ТАКТ» — это пространство для воплощения смелых идей и свобода при реализации проектов. В рамках фестиваля участники создадут малые архитектурные формы и арт-объекты, дополняющие пространство и отражающие атмосферу местности.

Ребята съехались из разных уголков страны: Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Среди них есть и урбанисты, и архитекторы, и дизайнеры, все они разные, с индивидуальным стилем, почерком и характером, но у них общая цель — поделиться своим творчеством и создать уникальные объекты.

Пять проектов — пять команд, к которым мог присоединиться каждый житель города. Волонтёры были из разных районов.

Всероссийский архитектурный фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Администрации города Тольятти и Общероссийской общественной организации «Городские реновации».