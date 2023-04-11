В Тольятти полицейские и общественники вместе со всей Россией проверили знание русского языка

79

В Тольятти сотрудники Управления МВД России по городу Тольятти приняли участие во Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант». Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках в трех районах города, в подготовке и проведении которого приняли активное участие волонтеры молодежного дома «Шанс». Сотрудники полиции вместе со своими детьми приняли участие в акции и проверили свое знание русского языка, тем самым проявив интерес к уже ставшей традиционной Всероссийской акции.

Как рассказала старший следователь по особо важным делам следственного управления У МВД России по г. Тольятти подполковник юстиции Маргарита Кузьмина: «В органах внутренних дел практически нет ни одного направления, где бы ни требовался сотрудник с хорошим знанием русского языка. Во многом это и становится основой его профессиональной деятельности».

Как отметила представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Татьяна Штангрет, которая является одним из организаторов акции: «Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За эти годы акция приобрела всемирный масштаб. Ее организовывает фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты».

В Тольятти к тотальному диктанту присоединились представители разных профессий и возрастов, но всех их объединяет любовь и уважение к русскому языку.

«Последнее время в вузах МВД уделяется все большее внимание обучению русскому языку, увеличивается количество часов и занятий. И это правильно, ведь нам приходится читать и заполнять огромное количество документов, которые в обязательном порядке должны быть написаны грамотно», - подчеркнули сотрудники полиции.